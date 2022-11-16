Надаль — о борьбе за статус первой ракетки мира: я выиграл два «Шлема», а этого не хватило

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал то, что ему не удалось стать первой ракеткой мира по итогам сезона. Лидером рейтинга ATP останется 19-летний испанец Карлос Алькарас.

«Конечно, закончить сезон на первом месте — это потрясающее достижение. Это стало бы потрясающим достижением на данном этапе моей карьеры. С другой стороны, я уже говорил, что больше никогда не стану стремиться к этой цели.

Моё тело, мой возраст, личные обстоятельства больше не позволяют мне преследовать эту цель. Я выиграл два «Шлема», но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Рафаэля Надаля Sportskeeda.

В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».