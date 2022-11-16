Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский объяснил, почему Рафаэль Надаль проиграл два матча из двух на Итоговом

Андрей Ольховский объяснил, почему Рафаэль Надаль проиграл два матча из двух на Итоговом
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, почему, по его мнению, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль потерпел поражения в первых двух турах Итогового чемпионата ATP. В первом туре Надаль проиграл американцу Тейлору Фритцу, а во втором — канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

«Если объективно, то, на мой взгляд, Рафаэль не готов ни физически, ни морально. В матче с Оже-Альяссимом сложилось ощущение, что в концовке первого сета он даже бросил играть, а потом заставлял себя бороться.

По игре Надаль сейчас уступает своим соперникам, поэтому этот Итоговый — не показатель его игры в лучшие годы. Первые две игры он сыграл очень неудачно, посмотрим, что будет в третьем матче», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Надаль потерял шансы на выход в плей-офф и 1-е место в рейтинге! Расклады Финала ATP Надаль потерял шансы на выход в плей-офф и 1-е место в рейтинге! Расклады Финала ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022