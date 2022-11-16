Андрей Ольховский объяснил, почему Рафаэль Надаль проиграл два матча из двух на Итоговом

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, почему, по его мнению, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль потерпел поражения в первых двух турах Итогового чемпионата ATP. В первом туре Надаль проиграл американцу Тейлору Фритцу, а во втором — канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

«Если объективно, то, на мой взгляд, Рафаэль не готов ни физически, ни морально. В матче с Оже-Альяссимом сложилось ощущение, что в концовке первого сета он даже бросил играть, а потом заставлял себя бороться.

По игре Надаль сейчас уступает своим соперникам, поэтому этот Итоговый — не показатель его игры в лучшие годы. Первые две игры он сыграл очень неудачно, посмотрим, что будет в третьем матче», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».