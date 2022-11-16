Дмитриева рассказала, в каком случае Рублёв сможет победить Джоковича на Итоговом

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила шансы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP.

«Матч с Джоковичем покажет, на самом ли деле так хорош Рублёв, который обыграл Медведева, может ли он рассчитывать на что-то большее. Или же Джокович так и останется столбом, который невозможно пройти.



Скорее всего, победит Джокович, но если Андрей будет играть безошибочно, очень активно, то почему бы ему и не обыграть серба?» — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в первом матче Итогового турнира ATP Рублёв победил соотечественника Даниила Медведева – 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).