Известны два условия, при которых Андрей Рублёв досрочно выйдет в полуфинал Итогового
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Известны два условия, при выполнении которых российский теннисист Андрей Рублёв за тур до окончания группового этапа Итогового чемпионата ATP выйдет в полуфинал.
Сегодня, 16 ноября, состоятся матчи 2-го тура. Рублёв сыграет с Новаком Джоковичем, а Даниил Медведев — со Стефаносом Циципасом. Рублёв обеспечит себе выход в полуфинал, если, во-первых, победит Джоковича, а во-вторых, Медведев обыграет Циципаса.
Также есть варианты, при которых досрочный выход в полуфинал обеспечит себе Джокович. Для этого ему нужно либо обыграть Рублёва в двух сетах, либо победить в трёх при победе Циципаса над Медведевым.
Вчера, 15 ноября, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль потерял шансы выйти в полуфинал.
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