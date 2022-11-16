Елена Веснина заявила, что верит в победу Рублёва над Джоковичем на Итоговом турнире
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала об ожиданиях от матча Итогового турнира ATP, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Для Рублёва матч с Джоковичем точно будет сложным. Да, Новак — лидер и фаворит, но шанс есть всегда. Мне кажется, очень хорошо, что первый матч Андрей сыграл с Медведевым, — как следует втянулся в турнир.
Рублёв один раз обыгрывал серба — этот положительный опыт должен быть в голове. Новак заряжен и хочет победить, но я верю в победу Андрея», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
12:47
-
12:44
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
10:53
-
10:26
-
10:07
-
09:42
-
08:39
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:17
-
07:47
-
07:32
-
07:18
-
05:09
-
01:37
-
01:24
-
00:38
-
00:17
-
00:00
- 15 ноября 2022
-
23:44
-
23:43
-
22:37
-
21:41
-
21:25
-
20:57
-
20:16
-
19:39
-
19:29
-
18:53
-
18:33
Партнерский контент