Елена Веснина заявила, что верит в победу Рублёва над Джоковичем на Итоговом турнире

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала об ожиданиях от матча Итогового турнира ATP, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Для Рублёва матч с Джоковичем точно будет сложным. Да, Новак — лидер и фаворит, но шанс есть всегда. Мне кажется, очень хорошо, что первый матч Андрей сыграл с Медведевым, — как следует втянулся в турнир.

Рублёв один раз обыгрывал серба — этот положительный опыт должен быть в голове. Новак заряжен и хочет победить, но я верю в победу Андрея», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.