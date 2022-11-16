Вероника Кудерметова села мужу на шею на мальдивском пляже. Фото

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. На фотографии, сделанной на пляже на Мальдивах, Кудерметова сидит на шее у Сергея Демёхина, своего мужа и тренера.

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Ранее Кудерметова показала, как позирует в эффектном наряде на пляже на Мальдивах.