Вероника Кудерметова села мужу на шею на мальдивском пляже. Фото

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. На фотографии, сделанной на пляже на Мальдивах, Кудерметова сидит на шее у Сергея Демёхина, своего мужа и тренера.
Фото: из личного архива вероники кудерметовой
В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.
Ранее Кудерметова показала, как позирует в эффектном наряде на пляже на Мальдивах.
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