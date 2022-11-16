Камельзон: если у Рублёва будет кураж, то наконец есть шанс обыграть чёрта Джоковича
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал об ожиданиях от матча Итогового турнира ATP, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
«Если Джоковичу есть что терять, то Рублёву терять точно совсем нечего. Если у Андрея будет кураж, который он показал с Медведевым, то у него появится шанс попробовать наконец обыграть чёрта Джоковича. Победить серба — это престижно», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Рублёв и Джокович одержали победы в 1-м туре Итогового чемпионата ATP. Андрей обыграл Даниила Медведева, Новак — Стефаноса Циципаса.
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