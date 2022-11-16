«Перед Турином». Алькарас показал, как пытался восстановиться к Итоговому

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новые фотографии в соцсетях, где показал, как пытался восстановиться после травмы к Итоговому турниру ATP в Турине.
«Перед Турином...» — написал Алькарас.
Фото: личный архив Карлоса Алькараса
Фото: личный архив Карлоса Алькараса
Напомним, Алькарасу пришлось пропустить Итоговый турнир из-за травмы, которую он получил в ходе четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже с датчанином Хольгером Руне.
Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга. Сместить Алькараса оттуда мог только его соотечественник, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Для этого ему необходимо было победить на Итоговом чемпионате ATP — 2022. Однако после выигранного норвежцем Каспером Руудом сета в матче с Тейлором Фритцем Рафаэль потерял даже теоретические шансы на выход из группы.
- 16 ноября 2022
-
15:05
-
15:01
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
12:47
-
12:44
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
10:53
-
10:26
-
10:07
-
09:42
-
08:39
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:17
-
07:47
-
07:32
-
07:18
-
05:09
-
01:37
-
01:24
-
00:38
-
00:17
-
00:00
- 15 ноября 2022
-
23:44
-
23:43
-
22:37
-
21:41
-
21:25
-
20:57