«Перед Турином». Алькарас показал, как пытался восстановиться к Итоговому

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новые фотографии в соцсетях, где показал, как пытался восстановиться после травмы к Итоговому турниру ATP в Турине.

«Перед Турином...» — написал Алькарас.

Фото: личный архив Карлоса Алькараса

Фото: личный архив Карлоса Алькараса

Напомним, Алькарасу пришлось пропустить Итоговый турнир из-за травмы, которую он получил в ходе четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже с датчанином Хольгером Руне.

Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга. Сместить Алькараса оттуда мог только его соотечественник, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Для этого ему необходимо было победить на Итоговом чемпионате ATP — 2022. Однако после выигранного норвежцем Каспером Руудом сета в матче с Тейлором Фритцем Рафаэль потерял даже теоретические шансы на выход из группы.