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Новак Джокович стал вторым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP

Новак Джокович стал вторым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обеспечил себе место в плей-офф Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

Таким образом, серб (Красная группа) стал вторым полуфиналистом Итогового турнира после норвежца Каспера Рууда из Зелёной группы.

На старте соревнований Джокович со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл третью ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Сегодня, 16 ноября, Новак оказался сильнее россиянина Андрей Рублева (6:4, 6:1). Сербу осталось сыграть лишь с другим россиянином Даниилом Медведевым, после чего определится, с какого места (1-го или 2-го) он выйдет в полуфинал.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

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