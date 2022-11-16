Анна Дмитриева: Джоковичу легко играть с Рублёвым — заранее знает действия Андрея

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении (4:6, 1:6) соотечественника Андрея Рублёва в матче с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«После первого сета я поняла, что будет 2:0. Дело в том, что Джокович очень легко справляется с так называемым быстрым темпом Рублёва. Новак не потерял в скорости. Он заранее всё видит — ему легко играть с Рублёвым.

У Андрея игра прямолинейная. Такой хитрый и мудрый Джока заранее всё предвидит. Джоковичу трудно играть с Медведевым, потому что его надо разгадывать. Он чаще всего не знает, что тот придумает. А действия Рублёва он знает заранее, поэтому чувствует себя с ним комфортно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.