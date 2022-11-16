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Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире

Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение (4:6, 1:6) соотечественника Андрея Рублёва в матче с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

«Ожидал большего от Рублёва. Но и предсказуемость результата тоже была, потому что на таком покрытии по классу игры Джокович искуснее. Агрессия Андрея против мастерства Новака не сработала. Серб играет по всему корту: имеет разнообразие, да и играет тактически изощрённее. Для победы Рублёв должен был играть стабильнее. После первого сета стало понятно, что Андрей не нашёл пути к победе», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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