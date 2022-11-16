«Один из лучших матчей сезона, несомненно». Джокович — о победе над Рублёвым в Турине

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба.
«Я сыграл очень-очень хорошо – один из лучших матчей сезона, несомненно. Против соперника, с которым всегда сложно. Он отлично борется, обладает многими сильными сторонами – подача и форхенд его большие оружия.
Мне удалось найти правильный настрой в 10-м гейме первого сета. Он вёл 40:15 или 40:30, мы провели длинный розыгрыш, и я в нём держался, сказал себе: «Шансы придут». А потом на сетболе выполнил потрясающий приём с первой подачи.
Это меня окрылило, а он немного сбавил во втором сете, и я хотел это использовать в первых нескольких геймах. Вообще, второй сет получился безупречным», — сказал Джокович в интервью на корте.
- 16 ноября 2022
-
18:13
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:22
-
15:55
-
15:05
-
15:01
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
12:47
-
12:44
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
10:53
-
10:26
-
10:07
-
09:42
-
08:39
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:17
-
07:47
-
07:32
-
07:18
-
05:09
-
01:37