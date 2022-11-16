«Один из лучших матчей сезона, несомненно». Джокович — о победе над Рублёвым в Турине

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба.

«Я сыграл очень-очень хорошо – один из лучших матчей сезона, несомненно. Против соперника, с которым всегда сложно. Он отлично борется, обладает многими сильными сторонами – подача и форхенд его большие оружия.

Мне удалось найти правильный настрой в 10-м гейме первого сета. Он вёл 40:15 или 40:30, мы провели длинный розыгрыш, и я в нём держался, сказал себе: «Шансы придут». А потом на сетболе выполнил потрясающий приём с первой подачи.

Это меня окрылило, а он немного сбавил во втором сете, и я хотел это использовать в первых нескольких геймах. Вообще, второй сет получился безупречным», — сказал Джокович в интервью на корте.