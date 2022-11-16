В ФТР назвали безупречной игру Джоковича против Рублёва на Итоговом турнире

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение (4:6, 1:6) соотечественника Андрея Рублёва в матче с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP – 2022.

«Когда играешь с Новаком, то один неудачно сыгранный мяч может полностью изменить ход игры. До счёта 5:4 шла абсолютно равная игра, но ошибка Рублёва решила исход сета. Затем в начале второго сета у Андрея была ошибка, после которой Новак сделал несколько брейков, ушёл в отрыв и достаточно легко довёл игру до победы.

Разбирать игру лучше тренеру Андрея. Но визуально со стороны было видно, что была не самая лучшая вторая подача. Она не позволила ему держать свои геймы. Остальное для Новака стало уже делом техники. Конечно же, надо сказать, что Джокович провёл сегодняшний матч просто безупречно», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.