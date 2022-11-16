«Нет новости лучше». Новак Джокович подтвердил факт получения австралийской визы

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович подтвердил получение визы на въезд в Австралию.

«Я был очень рад получить во вторник известие о получении визы, учитывая, что я и мои близкие пережили за этот год. Нет новости лучше», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Ранее австралийские СМИ сообщали, что новый министр иммиграции Австралии выдаст Джоковичу визу, несмотря на то что предыдущее правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну. Напомним, в январе 2022 года Новака, не желающего прививаться, со скандалом депортировали из страны. Из-за нежелания прививаться Джокович пропустил все североамериканские турниры, в том числе Открытый чемпионат США — 2022.