Фото: Новак Джокович мило обнимается с детьми после победы над Андреем Рублёвым

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о том, что за победным для него матчем с Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP с трибун наблюдали его дети – сын Стефан и дочь Тара. Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:4, 6:1.

«По-моему, это первый матч, который посмотрели и мой сын, и моя дочь, и, конечно, жена. А мы играли чуть больше часа (смеётся). Так здорово, что они здесь. Для меня это один из главных источников мотивации – что они на трибунах, смотрят и, надеюсь, празднуют вместе со мной.

Мой сын любит теннис, много тренируется, ему нравится на турнирах. Для него это уникальный опыт. Для дочери, конечно, тоже. И для меня. Я очень благодарен, что они рядом», — сказал Джокович в интервью на корте.