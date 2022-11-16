Новак Джокович оценил то, что Карлос Алькарас завершит сезон в статусе первой ракетки мира

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о том, что 19-летний испанец Карлос Алькарас завершит сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. Он станет самым молодым теннисистом, которому удалось достичь такого результата.

«Алькарас заслужил быть первым в рейтинге. Он выиграл турнир «Большого шлема», другие соревнования и много матчей. Он очень хороший парень. Он представляет теннис в хорошем ключе», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Отметим, что Алькарас досрочно завершил 2022 год из-за травмы мышц живота. Он не поехал на Итоговый чемпионат ATP. А также не поможет сборной Испании в финальной части Кубка Дэвиса. Джокович ранее досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира.