Новак Джокович оценил то, что Карлос Алькарас завершит сезон в статусе первой ракетки мира
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о том, что 19-летний испанец Карлос Алькарас завершит сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. Он станет самым молодым теннисистом, которому удалось достичь такого результата.
«Алькарас заслужил быть первым в рейтинге. Он выиграл турнир «Большого шлема», другие соревнования и много матчей. Он очень хороший парень. Он представляет теннис в хорошем ключе», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Отметим, что Алькарас досрочно завершил 2022 год из-за травмы мышц живота. Он не поехал на Итоговый чемпионат ATP. А также не поможет сборной Испании в финальной части Кубка Дэвиса. Джокович ранее досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира.
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