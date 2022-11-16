Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча Медведева с Циципасом на Итоговом турнире

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева с третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

«У Медведева, как и у Циципаса, нет права на ошибку. Они сейчас находятся в равных условиях. Будем надеяться, что Даня справится с нервами и покажет хороший теннис. Не могу кого-то выделить, но верю в Даниила», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Отметим, что если Медведев проиграет Циципасу, то лишит себя шансов выйти из группы. Даниил — прошлогодний финалист Итогового.