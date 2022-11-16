Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 16 ноября, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с третьим номером рейтинга греком Стефаносом Циципасом в рамках групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас на Итоговом чемпионате ATP.
Счёт личных встреч теннисистов — 7-3 в пользу Медведева. Однако это преимущество сформировалось за счёт пяти побед Даниила подряд в 2018—2019 годах, а из пяти последних поединков три остались за Стефаносом. Грек побеждал на групповой стадии Итогового чемпионата — 2019, который тогда ещё проходил в Лондоне, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021 и в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати этим летом. Медведев после 2019-го обыгрывал Циципаса только в полуфиналах Australian Open: дважды, в прошлом и в нынешнем году.
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