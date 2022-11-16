«Золотой рассвет с красавчиком». Виктория Азаренко опубликовала свежие фото из отпуска

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха на Багамских островах.

«Золотой рассвет с красавчиком», — подписала Азаренко селфи в купальнике и фото своего пса.

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Для Азаренко сезон-2022 завершён, она не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Её лучшим результатом в текущем году является полуфинал турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. В данный момент Виктория занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.