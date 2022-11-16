35-летний Джокович: у меня нет ощущения, что близится конец карьеры. Я буду продолжать

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович признался, что не задумывается о завершении карьеры. 22 мая 2022 года Джоковичу исполнится 36 лет.
«Мне всегда есть что доказывать. Сначала себе, потом – другим. Когда ты выходишь на корт, все взгляды направлены на тебя. У этих людей есть определённые ожидания от тебя. Конечно, для кого-то вроде меня, когда за твоими плечами хорошая карьера, это значит, что все ждут, что я буду играть на максимально возможном уровне. Думаю, это давит. Порой с этим нелегко справляться. Это привилегия – быть хорошим теннисистом. Я всё ещё хочу продолжать. У меня нет ощущения, что близится конец моей карьеры. Я хорошо чувствую себя как морально, так и физически. Во мне есть мотивация. Я буду продолжать толкать себя вперёд. Посмотрим, как далеко это зайдёт», — сказал Джокович на пресс-конференции на Итоговом турнире ATP.
- 16 ноября 2022
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