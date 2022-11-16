Фото: 19-летний Карлос Алькарас получил трофей первой ракетки мира по итогам сезона
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В Турине (Италия), на Итоговом чемпионате ATP состоялось награждение первой ракетки мира по итогам сезона. Этим теннисистом стал чемпион US Open – 2022, 19-летний испанец Карлос Алькарас, не принимающий участие в соревнованиях из-за травмы мышц живота.
Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.
До текущего момента сместить Алькараса с вершины рейтинга мог только его соотечественник, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Для этого ему необходимо было победить на Итоговом чемпионате ATP — 2022. Однако после выигранного норвежцем Каспером Руудом сета в матче с Тейлором Фритцем Рафаэль потерял даже теоретические шансы на выход из группы.
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