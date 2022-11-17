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Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP

Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича.

«Сегодня матч состоял только из одного сета. Во втором я полностью перегорел», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

Напомним, Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом. За счёт победы над Андреем Новак досрочно вышел в полуфинал соревнований.

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