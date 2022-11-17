Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP
Поделиться
Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича.
«Сегодня матч состоял только из одного сета. Во втором я полностью перегорел», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.
Напомним, Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом. За счёт победы над Андреем Новак досрочно вышел в полуфинал соревнований.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 16 ноября 2022
-
23:21
-
23:06
-
22:56
-
22:41
-
22:03
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:57
-
19:33
-
19:07
-
18:53
-
18:13
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:22
-
15:55
-
15:05
-
15:01
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
12:47
-
12:44
-
11:50
-
11:30
Партнерский контент