Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича.

«Сегодня матч состоял только из одного сета. Во втором я полностью перегорел», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

Напомним, Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом. За счёт победы над Андреем Новак досрочно вышел в полуфинал соревнований.