«Тяжёлая работа окупается». Алькарас — о том, что завершит сезон на вершине рейтинга ATP

Чемпион US Open – 2022, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал факт, что стал первой ракеткой мира по итогам 2022 года. Он самый молодой игрок в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.

«Для меня очень много значит то, что я стал первой ракеткой мира по итогам сезона. Но я немного разочарован тем, что не смог сыграть на Итоговом чемпионате ATP. Такие вещи бывают в жизни. Это потрясающий трофей. Тяжёлая работа окупается», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.

До текущего момента сместить Алькараса с вершины рейтинга мог только его соотечественник, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Для этого ему необходимо было победить на Итоговом чемпионате ATP — 2022. Однако после выигранного норвежцем Каспером Руудом сета в матче с Тейлором Фритцем Рафаэль потерял даже теоретические шансы на выход из группы.