Карлос Алькарас: главная цель на следующий сезон — турниры «Большого шлема»

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как проходит восстановление от травмы мышц живота, а также поделился целями на следующий сезон. Из-за повреждения Алькарас пропустил Итоговый чемпионат ATP и не сыграет на Кубке Дэвиса.

«Восстановление проходит хорошо и быстро. Могу сказать, что буду готов к началу нового сезона на 100%. Главная цель на следующий сезон – это турниры «Большого шлема». Я не говорю, что остальные турниры не важны, но фокус буду делать на мэйджоры», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.

Также Алькарас заявил, что на данный момент он не планирует выступать на турнирах перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2022. Всё это время он будет сосредоточен на реабилитации.