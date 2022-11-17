Энди Маррей: моя жена — самый добрый человек, она позволяет мне играть в теннис
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей раскрыл некоторые детали своей семейной жизни.
«Моя жена – самый добрый человек, потому что позволяет мне продолжать следовать за мечтой и играть в теннис.
Для меня ноябрь всегда ассоциируется с концом сезона, когда ты анализируешь свой год, но при этом я наконец-то могу быть дома с семьёй. Наверное, для меня это самое лучшее, что только можно представить. Я невероятно по ним скучаю, когда нахожусь в отъезде», — приводит слова Маррея Hello.
У Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон. В марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.
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