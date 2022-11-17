Медведев отыграл три матчбола в определяющем матче с Циципасом на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев в эти минуты проводит матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP с третьей ракеткой мира – греком Стефаном Циципасом. На момент подготовки новости идёт решающий, третий сет.



Первый сет Циципас выиграл со счётом 6:3. Во втором Медведев шесть раз вёл в счёте, но дело дошло до тай-брейка. Там россиянин выигрывал 4:1, однако затем грек взял четыре очка подряд. В итоге у Стефаноса было три матчбола, которые Даниил отыграл, переведя матч в решающую партию.



Напомним, счёт личных встреч теннисистов — 7-3 в пользу Медведева. Однако это преимущество сформировалось за счёт пяти побед Даниила подряд в 2018—2019 годах, а из пяти последних поединков три остались за Стефаносом. Грек побеждал на групповой стадии Итогового чемпионата — 2019, который тогда ещё проходил в Лондоне, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021 и в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати этим летом. Медведев после 2019-го обыгрывал Циципаса только в полуфиналах Australian Open: дважды, в прошлом и в нынешнем году.