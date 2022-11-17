Даниил Медведев досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Итогового турнира ATP

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7) и досрочно лишился возможности попасть в плей-офф.

В ходе матча Медведев подал навылет 16 раз, в то время как Циципас совершил девять эйсов. Даниил реализовал один брейк-пойнт, Стефанос – два из трёх. Россиянин допустил больше невынужденных ошибок – 27 против 25 у грека. Во втором сете Медведев отыграл три матчбола на тай-брейке, переведя игру в решающий сет. В третьей партии дело также дошло до тай-брейка, но там Циципас не оставил сопернику шансов, выиграв с убедительным счётом.



Таким образом, Даниил Медведев потерял шансы на выход в плей-офф Итогового чемпионата ATP. В пятницу, 18 ноября, в 17:00 мск российский теннисист сыграет с Новаком Джоковичем, завершив этим матчем групповую стадию. Ни для одного из соперников эта встреча не будет иметь турнирного значения. Серб после своей победы над Андреем Рублёвым досрочно вышел в полуфинал.