«Казалось, это никогда не закончится». Циципас высказался о победе над Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал важнейшую победу над Даниилом Медведевым в матче групповой стадии Итогового турнира ATP в Турине.
«Это было очень утомительно. Я так рад, что преодолел это, победил и смог насладиться вместе с болельщиками. Это большая победа! Я очень горжусь своим выступлением. Мне казалось, что это никогда для меня не закончится. Когда он подавал, я чувствовал, что смогу взять несколько мячей, что мне представится возможность – так и произошло.
Для меня было здорово вернуться в матч. Я почувствовал себя заново рождённым! И каким же прекрасным образом удалось закончить эту игру», – приводит слова Циципаса ATP Finals.
Встреча Циципаса и Медведева с двумя тай-брейками продолжалась 2 часа и 21 минуту. Грек выиграл со счётом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1). Российский теннисист после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира.
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