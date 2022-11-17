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Первая ракетка мира Алькарас: разочарован, что не сыграл на Итоговом. Болею за Надаля!

Первая ракетка мира Алькарас: разочарован, что не сыграл на Итоговом. Болею за Надаля!
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19-летний испанец Карлос Алькарас, ставший первой ракеткой мира по итогам сезона и получивший соответствующую награду вечером 16 ноября в Турине, выразил сожаление по поводу того, что не играет на Итоговом турнире из-за травмы, а также рассказал о том, за кого болеет.

«Я немного разочарован тем, что не смог сыграть здесь, в Турине, не принял участия в Итоговом турнире. Я действительно хотел выступить здесь. Однако такие вещи могут случиться в теннисной жизни. Сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее восстановиться.

Я смотрю матчи из дома – естественно, не все, но многие. Всегда хочется наблюдать отличный уровень, классные матчи. С игроками, которые выступают здесь, это на сто процентов обеспечено. Здесь много отличных розыгрышей, хороших ударов. Очень нравится смотреть такие матчи. Конечно, учитывая, что здесь Рафа Надаль, я болею за него. Поддерживаю испанского игрока. Но прежде всего я болею за отличный теннис», – приводит слова Алькараса сайт ATP Finals.

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