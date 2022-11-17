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Медведев уступил в седьмом матче подряд представителю топ-10

Медведев уступил в седьмом матче подряд представителю топ-10
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Победитель US Open – 2021 Даниил Медведев отметился неприятным статистическим достижением после поражения от грека Стефаноса Циципаса на Итоговом чемпионате ATP 2022 года в Турине (Италия).

Напомним, что россиянин уступил греку со счётом 3:6, 7:6(11), 6:7(1). 26-летний уроженец Москвы не сумел подать на матч при счете 5:4 в третьей партии.

Таким образом, Медведев потерпел седьмое подряд поражение от теннисистов из топ-10. Неприятная серия началась в финале Australian Open, где он уступил испанцу Рафаэлю Надаля, ведя со счётом 2:0 по сетам. Затем чемпион американского мэйджора потерпел поражения от «короля грунта» на турнире в Акапулько, Хуберта Хуркача – в Майами, Циципаса – в Цинциннати, Джоковича – в Астане, а также проиграл своему соотечественнику Андрею Рублёву и представителю Греции Стефаносу Циципасу на Итоговом турнире.

Сетка Итогового турнира — 2022
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