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Джокович официально получил временную визу на въезд в Австралию

Джокович официально получил временную визу на въезд в Австралию
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Министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс сообщил, что лично выдал визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу визу, позволяющую въехать по ней в эту страну.

«С момента аннулирования визы господина Джоковича в январе 2022 года все связанные с COVID-19 австралийские пограничные ограничения были сняты… были сняты, включая требование предоставить доказательства статуса вакцинации против COVID-19 для въезда в Австралию.

Впоследствии мистеру Джоковичу была выдана временная виза для въезда в Австралию», – сказано в официальном пресс-релизе Эндрю Джайлса.

Напомним, что предыдущее правительство Австралии выписало сербу трёхлетний запрет на въезд в страну. В январе этого года Новака, который не желал прививаться, со скандалом депортировали из страны.

В текущем сезоне Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат США, проходивший в конце августа — начале сентября, и ещё несколько североамериканских турниров.

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