Джокович официально получил временную визу на въезд в Австралию

Министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс сообщил, что лично выдал визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу визу, позволяющую въехать по ней в эту страну.
«С момента аннулирования визы господина Джоковича в январе 2022 года все связанные с COVID-19 австралийские пограничные ограничения были сняты… были сняты, включая требование предоставить доказательства статуса вакцинации против COVID-19 для въезда в Австралию.
Впоследствии мистеру Джоковичу была выдана временная виза для въезда в Австралию», – сказано в официальном пресс-релизе Эндрю Джайлса.
Напомним, что предыдущее правительство Австралии выписало сербу трёхлетний запрет на въезд в страну. В январе этого года Новака, который не желал прививаться, со скандалом депортировали из страны.
В текущем сезоне Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат США, проходивший в конце августа — начале сентября, и ещё несколько североамериканских турниров.
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