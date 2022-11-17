Циципас – о матче с Рублёвым: игра против него будет трудным вызовом

Третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).
«У нас с ним было много сражений. Я хочу стараться бороться как можно больше и показать, на что способен мой теннис. Игра против него будет трудным вызовом, и мне наверняка нужно хорошо отдохнуть и проявить ту интенсивность, которую я проявил в сегодняшнем матче против Медведева, и терпеливо ждать, чтобы шаг за шагом показать всё лучшее, что есть в моём теннисе», – цитирует Циципаса Tennis Majors.
Встреча Циципаса и Медведева с двумя тай-брейками продолжалась 2 часа и 21 минуту. Грек выиграл со счётом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1).
Победитель противостояния между Стефаносом и Андреем выйдет в полуфинал Итогового чемпионата 2022 года со второго места в Красной группе. Встреча состоится завтра, 18 ноября.
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