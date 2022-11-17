Рублёв – о Джоковиче: Новак является одним из величайших

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о величии 21-кратного чемпиона мэйджоров Новаке Джоковиче.

«Новак и Рафа Надаль, они всегда фавориты, независимо от того, на каком турнире они играют. Все ожидают, что они всегда будут выступать в финале между собой. Я имею в виду, что в остальном я даже не знаю, что сказать, потому что Новак – один из величайших. На каждом турнире, в котором он принимает участие, он фаворит», – цитирует 25-летнего уроженца Москвы Sportskeeda.

Напомним, что вчера, 16 ноября, Рублёв уступил Джоковичу со счётом 4:6, 1:6 на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине. Завтра, 18 ноября, россиянин проведёт свой заключительный матч в группе с греком Стефаносом Циципасом.