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«Ужасно». Даниил Медведев объяснил, почему проиграл Циципасу на Итоговом турнире ATP

«Ужасно». Даниил Медведев объяснил, почему проиграл Циципасу на Итоговом турнире ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему проиграл греку Стефаносу Циципасу во втором туре группового турнира Итогового чемпионата ATP. Медведев потерпел поражение со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7).

По словам Даниила, у него не пошла подача.

«Ужасно, что не шла подача, особенно на таком быстром корте. Я потерял подачу в первом же гейме, что нехорошо. Но такое бывает. Иногда нужно время, чтобы войти в матч.

У меня не было брейк-пойнтов, пока я не сделал брейк в третьем сете. Я особо не нервничал. Но мне следовало лучше играть и лучше подавать», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Даниил Медведев уже лишился шансов на выход в полуфинал. В третьем туре он сыграет с Новаком Джоковичем.

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