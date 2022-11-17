«Ужасно». Даниил Медведев объяснил, почему проиграл Циципасу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему проиграл греку Стефаносу Циципасу во втором туре группового турнира Итогового чемпионата ATP. Медведев потерпел поражение со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7).

По словам Даниила, у него не пошла подача.

«Ужасно, что не шла подача, особенно на таком быстром корте. Я потерял подачу в первом же гейме, что нехорошо. Но такое бывает. Иногда нужно время, чтобы войти в матч.

У меня не было брейк-пойнтов, пока я не сделал брейк в третьем сете. Я особо не нервничал. Но мне следовало лучше играть и лучше подавать», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Даниил Медведев уже лишился шансов на выход в полуфинал. В третьем туре он сыграет с Новаком Джоковичем.