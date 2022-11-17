Медведев не вышел в полуфинал на Итоговом, очередные высказывания Роналду. Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP, вышла полностью первая часть уже вызвавшего большой общественный резонанс интервью форварда «МЮ» Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану, «Зенит» оказался сильнее «Факела» в Фонбет Кубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Итогового турнира ATP.
- Роналду выделил футболиста «МЮ», который ему нравится в плане профессионализма.
- Дубль Малкома принёс «Зениту» уверенную победу в матче с «Факелом» в рамках Кубка России.
- Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP.
- Источник: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».
- «Спартак» обыграл «Северсталь», несмотря на два курьёзных гола и отставание 0:2.
- Аргентина разгромила ОАЭ в товарищеском матче, Месси забил и отдал голевую передачу.
- Овечкин обновил личную антирекордную серию без голов в новом сезоне НХЛ.
- Галактионов ответил на вопрос об усилении «Локомотива» в зимнее трансферное окно.
- Членство Паралимпийского комитета России в международной организации приостановлено.
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