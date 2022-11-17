Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев не вышел в полуфинал на Итоговом, очередные высказывания Роналду. Главное к утру

Медведев не вышел в полуфинал на Итоговом, очередные высказывания Роналду. Главное к утру
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP, вышла полностью первая часть уже вызвавшего большой общественный резонанс интервью форварда «МЮ» Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану, «Зенит» оказался сильнее «Факела» в Фонбет Кубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Итогового турнира ATP.
  2. Роналду выделил футболиста «МЮ», который ему нравится в плане профессионализма.
  3. Дубль Малкома принёс «Зениту» уверенную победу в матче с «Факелом» в рамках Кубка России.
  4. Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP.
  5. Источник: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».
  6. «Спартак» обыграл «Северсталь», несмотря на два курьёзных гола и отставание 0:2.
  7. Аргентина разгромила ОАЭ в товарищеском матче, Месси забил и отдал голевую передачу.
  8. Овечкин обновил личную антирекордную серию без голов в новом сезоне НХЛ.
  9. Галактионов ответил на вопрос об усилении «Локомотива» в зимнее трансферное окно.
  10. Членство Паралимпийского комитета России в международной организации приостановлено.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022