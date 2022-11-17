Медведев не вышел в полуфинал на Итоговом, очередные высказывания Роналду. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP, вышла полностью первая часть уже вызвавшего большой общественный резонанс интервью форварда «МЮ» Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану, «Зенит» оказался сильнее «Факела» в Фонбет Кубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».