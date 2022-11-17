Даниил Медведев высказался о семи поражениях подряд от игроков из топ-10

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что у него семь поражений подряд в матче с соперниками, занимающими место в первой десятке рейтинга ATP. Вчера, 16 ноября, Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира.

«Мне всё равно. Мне всё равно, играю ли я с теннисистом из топ-10 или нет. Но с точки зрения тенниса сложнее играть с игроком из топ-10.

Это означает, что я должен играть лучше в теннис против этих парней. Это то, что я попытаюсь сделать в следующий раз, потому что у меня нет другого выбора», — приводит слова Даниила Tennis Majors.

В заключительном для себя матче на Итоговом чемпионате ATP Медведев сыграет с 21-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем.