Даниил Медведев ответил, нервничал ли в проигранном матче с Циципасом на Итоговом турнире
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, нервничал ли по ходу матча с представителем Греции Стефаносом Циципасом во втором туре группового турнира Итогового чемпионата ATP. Медведев потерпел поражение со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7).
«Я особо не нервничал. Мне просто нужно было лучше играть, лучше подавать.
Не знаю, что ещё сказать. Я должен был выиграть матч, но не сделал этого. Так что в следующий раз я должен выступить лучше. Другого выбора нет», — приводит слова Даниила Медведева издание Tennis Majors.
В заключительном для себя матче на Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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