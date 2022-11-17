Даниил Медведев ответил, нервничал ли в проигранном матче с Циципасом на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, нервничал ли по ходу матча с представителем Греции Стефаносом Циципасом во втором туре группового турнира Итогового чемпионата ATP. Медведев потерпел поражение со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7).

«Я особо не нервничал. Мне просто нужно было лучше играть, лучше подавать.

Не знаю, что ещё сказать. Я должен был выиграть матч, но не сделал этого. Так что в следующий раз я должен выступить лучше. Другого выбора нет», — приводит слова Даниила Медведева издание Tennis Majors.

В заключительном для себя матче на Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.