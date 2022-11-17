Новак Джокович отреагировал на выдачу ему временной визы в Австралию
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал то, что ему выдали временную визу в Австралию. Напомним, в 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако временная виза позволит ему сыграть на турнире в 2023-м.
«Считаю, это прекрасный новогодний подарок. С нетерпением жду возможности поехать в Австралию и надеюсь хорошо провести ещё один Открытый чемпионат Австралии, который исторически является самым успешным для меня турниром «Большого шлема» (Джокович девять раз выигрывал турнир. — Прим. «Чемпионата»).
У меня остались наилучшие воспоминания об этом корте. Надеюсь, их станет ещё больше», — приводит слова Джоковича Eurosport.
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