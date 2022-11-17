Карлос Алькарас выложил чувственный пост, посвящённый трофею №1 по итогам сезона

19-летний испанец Карлос Алькарас в своих социальных сетях эмоционально прокомментировал завоевание трофея первой ракетки мира по итогам сезона.
«Этот трофей значит очень многое! Спасибо всем за вашу поддержку и веру!» – написал Алькарас в своих социальных сетях, прикрепив короткое видео с трофеем.
Отметим, что испанец стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.
До текущего момента сместить Алькараса с вершины рейтинга мог только его соотечественник, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Для этого ему необходимо было победить на Итоговом чемпионате ATP — 2022. Однако после выигранного норвежцем Каспером Руудом сета в матче с Тейлором Фритцем Рафаэль потерял даже теоретические шансы на выход из группы.
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