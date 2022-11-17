Новак Джокович объяснил, почему он не хочет, чтобы молодые теннисисты выигрывали турниры

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о конкуренции с молодыми теннисистами.

«Я очень рад за Алькараса и Руне, за их результаты, которых они добились в свои 20 лет. Для тенниса, безусловно, хорошо, что в центре внимания появляются новые лица. Но внутри меня всегда есть воин, который хочет сражаться. Я не хочу, чтобы молодёжь выигрывала турниры. Я их очень уважаю, но на корте я хочу разделить их на две части», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Отметим, что 19-летний Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга. Хольгер Руне в начале месяца обыграл Джоковича в финале «Мастерса» в Париже (Франция).