Андрей Ольховский не считает провалом выступление Даниила Медведева на Итоговом турнире

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Медведев проиграл Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу и досрочно потерял шансы выйти в полуфинал из группы.

«Матч с Циципасом был специфическим. Начало игры у Даниила было не очень… Во втором сете отыграл матч-пойнт и выиграл тай-брейк — после этого воспрял духом. Но затем снова подача на матч и проигрыш. Даже не знаю, с чем это связать. Даня попросту не смог додавить Стефаноса.

Не сказал бы, что Медведев провалил Итоговый турнир: всё же проиграл не самым слабым ребятам. Просто где-то что-то не сложилось. Но это далеко не провал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.