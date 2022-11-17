Андрей Ольховский не считает провалом выступление Даниила Медведева на Итоговом турнире

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Медведев проиграл Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу и досрочно потерял шансы выйти в полуфинал из группы.
«Матч с Циципасом был специфическим. Начало игры у Даниила было не очень… Во втором сете отыграл матч-пойнт и выиграл тай-брейк — после этого воспрял духом. Но затем снова подача на матч и проигрыш. Даже не знаю, с чем это связать. Даня попросту не смог додавить Стефаноса.
Не сказал бы, что Медведев провалил Итоговый турнир: всё же проиграл не самым слабым ребятам. Просто где-то что-то не сложилось. Но это далеко не провал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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