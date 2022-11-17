Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский не считает провалом выступление Даниила Медведева на Итоговом турнире

Андрей Ольховский не считает провалом выступление Даниила Медведева на Итоговом турнире
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Медведев проиграл Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу и досрочно потерял шансы выйти в полуфинал из группы.

«Матч с Циципасом был специфическим. Начало игры у Даниила было не очень… Во втором сете отыграл матч-пойнт и выиграл тай-брейк — после этого воспрял духом. Но затем снова подача на матч и проигрыш. Даже не знаю, с чем это связать. Даня попросту не смог додавить Стефаноса.

Не сказал бы, что Медведев провалил Итоговый турнир: всё же проиграл не самым слабым ребятам. Просто где-то что-то не сложилось. Но это далеко не провал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Медведев выбыл из гонки за плей-офф, а вот Джокович уже там! Расклады чемпионата ATP Медведев выбыл из гонки за плей-офф, а вот Джокович уже там! Расклады чемпионата ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022