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Новак Джокович назвал свою самую главную мечту

Новак Джокович назвал свою самую главную мечту
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (восьмая ракетка мира) назвал свою самую большую мечту.

У меня не одна мечта, а много, и очень больших. Самая главная из них — быть лучшим отцом для моих детей, Стефана и Тары. Чтобы понять, что значит быть родителем, вы должны читать, обсуждать, изучать, учиться. Это работа, потому что никто не рождается родителем. Мы часто фокусируемся на том, чему научить наших детей, как выстроить их характер.

Главное — работать над собой, учиться сохранять спокойствие, пользоваться опытом, осознавать, что самые важные потребности — это потребности ваших детей», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Напомним, Новак восемь лет находится в браке с Еленой Джокович, которая родила ему двоих детей.

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