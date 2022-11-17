Даниил Медведев после поражения от Циципаса ответил на вопрос, верит ли он в числа

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, верит ли он в числа. Вчера, 16 ноября, Медведев проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7) и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP.

«Верю ли я в числа? Это зависит от того, статистика это или нет. Если статистика, то да, я должен верить», — сказал Даниил на пресс-конференции.

Напомним, Медведев потерпел семь поражений подряд в матчах с соперниками из топ-10 рейтинга ATP. Завтра, 18 ноября, он сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем, после чего покинет Итоговый чемпионат.