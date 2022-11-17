Даниил Медведев после поражения от Циципаса ответил на вопрос, верит ли он в числа
Поделиться
Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, верит ли он в числа. Вчера, 16 ноября, Медведев проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7) и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP.
«Верю ли я в числа? Это зависит от того, статистика это или нет. Если статистика, то да, я должен верить», — сказал Даниил на пресс-конференции.
Напомним, Медведев потерпел семь поражений подряд в матчах с соперниками из топ-10 рейтинга ATP. Завтра, 18 ноября, он сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем, после чего покинет Итоговый чемпионат.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
09:47
-
09:31
-
09:15
-
09:02
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
07:30
-
07:28
-
06:02
-
05:37
-
05:03
-
03:06
-
02:52
-
01:52
-
01:49
-
01:26
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 16 ноября 2022
-
23:21
-
23:06
-
22:56
-
22:41
-
22:03
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:57
Партнерский контент