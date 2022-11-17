Анна Дмитриева высказалась о невыходе Даниила Медведева из группы на Итоговом турнире

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила выступление российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Медведев проиграл Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу и досрочно потерял шансы выйти в полуфинал из группы.

«Игра (с Циципасом. — Прим. «Чемпионата») была абсолютно равная — наверное, кроме первого сета, в котором Медведев никак не смог включиться. Он выпустил Циципаса из рук — дальше шансов уже не было.

Итоговый турнир сложился не очень удачно для Даниила, надо настраиваться на следующий турнир. У него есть проблемы в игровых компонентах. Даня об этом прекрасно знает», — рассказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.