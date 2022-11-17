Анна Дмитриева высказалась о невыходе Даниила Медведева из группы на Итоговом турнире
Поделиться
18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила выступление российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Медведев проиграл Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу и досрочно потерял шансы выйти в полуфинал из группы.
«Игра (с Циципасом. — Прим. «Чемпионата») была абсолютно равная — наверное, кроме первого сета, в котором Медведев никак не смог включиться. Он выпустил Циципаса из рук — дальше шансов уже не было.
Итоговый турнир сложился не очень удачно для Даниила, надо настраиваться на следующий турнир. У него есть проблемы в игровых компонентах. Даня об этом прекрасно знает», — рассказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
14:01
-
13:10
-
12:54
-
12:13
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
09:47
-
09:31
-
09:15
-
09:02
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
07:30
-
07:28
-
06:02
-
05:37
-
05:03
-
03:06
-
02:52
-
01:52
-
01:49
-
01:26
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 16 ноября 2022
-
23:21
-
23:06
-
22:56
-
22:41
-
22:03
Партнерский контент