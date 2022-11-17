В ФТР отреагировали на невыход Даниила Медведева из группы на Итоговом турнире АТР

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил выступление российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Медведев проиграл Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу и досрочно потерял шансы выйти в полуфинал из группы.
«Стефанос сыграл безупречно. По ходу матча у него было минимальное количество невынужденных ошибок. Что касается Даниила, с самого начала у него не заладилась подача. В первом сете рано отпустил соперника. Во втором сете на тай-брейке надо отметить смэш Медведева на задней линии при матчболе — так мало кто может сыграть.
Конец матча — уже из области психологии. Это должны разбирать специалисты. Но это игра — никто никому ничего не должен. Никто не может выигрывать все матчи подряд. Проигрывают все время от времени. Матч был драматичный — это то, за что любят теннис. По совокупности Стефанос оказался сильнее и смотрелся ближе к победе», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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