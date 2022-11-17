Новак Джокович рассказал о диете, которая помогает ему поддерживать себя в форме

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (восьмая ракетка мира) рассказал о своей диете, с помощью которой он поддерживает свою форму.

«Раньше мне требовалось много времени, чтобы восстановиться. Мы начали медленно углубляться в изучение моего здоровья и пытаться понять, в чем суть этой проблемы. Изменение диеты позволило мне избавиться от аллергии и большинства остальных проблем.

Когда я встаю с кровати, пью тёплую воду с лимоном, чтобы помочь моему организму вывести токсины. Иногда у меня бывает сок сельдерея на голодный желудок. Позже я беру зеленый смузи с различными водорослями и фруктами, а также добавками, позволяющими мне чувствовать себя хорошо. Я ем много фруктов в первой половине дня.



Я не люблю есть пищу, которая требует слишком много энергии для переваривания, особенно в первой половине дня, потому что именно тогда мне нужно больше энергии для моих тренировок. Обычно я питаюсь чем-то довольно лёгким: это киноа, дикий рис, картофель, приготовленный на пару или варёный», — приводит слова Джоковича Tennis365.