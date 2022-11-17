Чесноков: не страшно, что у Медведева не получилось на Итоговом. Сезон для него успешный

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил выступление российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Медведев проиграл Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу и досрочно потерял шансы выйти в полуфинал.
«Если взять поединки Медведева на Итоговом турнире, то в матче с Рублёвым ему не хватило одного мяча, чтобы выиграть. Во встрече с Циципасом, не сделай он двойную ошибку в третьем сете при счёте 5:4, 15:0, он мог бы пройти дальше с двумя победами.
В этом году Медведев упустил шанс выиграть Australian Open. Но Медведев в нынешнем сезоне занимал первую строчку рейтинга ATP — это невероятный успех для российского и мирового тенниса. То, что на Итоговом турнире так получилось, — ничего страшного для Медведева не произошло. Можно сказать, что этот сезон для него был успешным. Были травмы, были проблемы с турнирами», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 ноября 2022
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