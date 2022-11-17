Владимир Камельзон: создаётся ощущение, что команда Медведева не всегда всё просчитывает

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал о поражении Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире ATP.
«Поражение Медведева от Циципаса удивило меня. Мне кажется, что какое-то значение в этом поражении имел проигрыш Рублёву. Психологически любое поражение сидит где-то в мозгах и мешает. С этим надо справляться. Медведев в очень хорошей форме находится, мог выиграть итоговый турнир, как и все остальные. Даниил классически работает на задней линии — просто супер. У него надёжная подача, но недооценивать соперника и разбрасываться сетами — это неправильно.
Неудачная игра Медведева меня огорчила, но думаю, что его команда всё это проанализирует, посмотрит и сделает выводы. Даниил должен научиться играть не в три сета, а в два. Всему надо учиться, всё надо знать. У меня создаётся ощущение, что команда Медведева не всегда всё просчитывает. Играет не тренер, а игрок. Если проигрывает игрок — виноват тренер. А если игрок выигрывает, про тренера никто не вспоминает», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 17 ноября 2022
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