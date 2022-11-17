«Это мне нравится больше, чем играть». Турсунов рассказал, почему решил стать тренером

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о том, почему решил стать тренером по окончании карьеры.
«В мужском туре, в то время, когда я играл, было такое представление о том, что женские тренеры не очень хороши. И поэтому считалось пониженным в должности, если вы окажетесь в этой роли. Так много людей шутили бы надо мной, если бы 10 лет назад кто-то сказал, что я собираетесь быть тренером в женском туре.
То, что я стал тренером, было довольно неожиданно. Но мне нравилось помогать другим, даже когда я играл. В то время Аслан Карацев был довольно молод, и я взял его с собой на предсезонку, а затем, когда мы тренировались, я уделял больше времени решению его проблем, чем сосредотачивался на своих. Думаю, у меня всегда была склонность помогать, и мне это нравилось до такой степени, что я пытался помочь, даже если меня никто не просил. В этом смысле мне кажется логичным заниматься тренерской деятельностью, но я, наверное, никогда бы не догадался, что буду зарабатывать этим на жизнь.
Я действительно не думал так далеко вперед. Я перестал играть из-за травм. Я отчетливо помню, как думал, что это занимает слишком много времени в моей жизни, я не могу видеть семью или что-то ещё. Я думал, что проведу немного больше времени с семьей и дома, а потом я стал тренером. И теперь я путешествую больше, чем когда-либо в своей жизни. Так что как-то интересно получилось. Я честно должен сказать, что мне действительно нравится делать то, что я делаю. Мне это нравится больше, чем игра в теннис. Поэтому, я думаю, именно поэтому я это делаю», — приводит слова Турсунова издание Sportskeeda.
- 17 ноября 2022
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