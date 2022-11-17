Дмитрий Турсунов впервые рассказал о сотрудничестве с Белиндой Бенчич

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов раскрыл подробности сотрудничества с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
«Она была просто очень прямолинейной и знала, чего хотела. Я чувствовал, что это то, что мне нужно. Она была готова стать лучше. И то, что она говорит вам, мне, как бывшему игроку, даёт понять, что человек готов внести изменения. То, что она говорила, нашло отклик во мне. Я почувствовал, что-то около: «Хорошо, это игрок, который хочет стать лучше. И это то, что я ищу, — помочь кому-то стать лучше». Так что я понял, что это был хороший вариант.
Это точно такая же ситуация, которую я чувствовал с Эммой. Она тоже была в том же положении, она хотела стать лучше, она искренне питает сильную страсть к теннису. Конечно, с таким игроком приятно работать», — приводит слова Турсунова издание Sportskeeda.
- 17 ноября 2022
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